北海道・弟子屈警察署は2026年6月22日、自称・無職の男(31)を公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕しました。男は午前1時半ごろ、飲酒後に搬送された弟子屈町内の病院で、トイレに向かう際に付き添っていた救急隊員の男性(43)の頬を手で殴った疑いがもたれています。消防によりますと、トイレの前で男が暴れ出したため、救急隊員が制止しようとしたところ、殴りかかってきたということです。男は犯行の前に、弟子屈町内の飲食店で仲間と