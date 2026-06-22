お笑いコンビ・ヤーレンズが22日、都内で行われた“一番面白い漫才師”を決める『M-1グランプリ2026』開催会見に出席。司会の川島明から「M-1ラストイヤー。ついに」と向けられると、楢原真樹がすかさず「ファイナルイヤーですね。気難しくてすみません」と訂正し、笑いを誘った。【写真】たのしそう！談笑するヤーレンズ＆真空ジェシカ『M-1』での頑張りが仕事にもつながっているようで、出井隼之介が「オール阪神・巨人師匠