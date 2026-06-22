80代の女性から現金をだまし取ろうとしたとして、特殊詐欺グループの「受け子」役とみられる男が警視庁に現行犯逮捕されました。詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、茨城県潮来市の職業不詳・久保直希容疑者（23）です。久保容疑者は今月（6月）中旬ごろ、東京・稲城市に住む80代の女性に仲間と共謀したうえで、弟を装って電話をかけ、「現金を用意してほしい」などとうそを言って、おととい（20日）、女性の自宅に行き、現金