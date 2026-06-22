日本フランチャイズチェーン協会が２２日発表した５月の全国コンビニエンスストアの売上高（既存店ベース）は、前年同月比０・７％増の９８８８億円だった。１５か月連続のプラスで、大型連休に伴う行楽需要や気温の上昇で、アイスクリームなどが好調だったという。来店客１人当たりの購入額は０・８％増の７４５・２円で、１７か月連続で前年を上回った。来店客数は０・１％減の１３億２６９７万人だった。商品別では、アイ