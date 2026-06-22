固定資産税の納付書が届くと、毎年のこととはいえ負担の大きさに驚く人も多いでしょう。固定資産税は、土地や家屋を持っている人に毎年かかる税金です。基本的に、単に「高いから」という理由だけで安くすることはできません。 ただし、評価額に誤りがないか、住宅用地の特例が正しく適用されているか、減免や分割納付の対象にならないかを確認することで、負担を軽くできる可能性があります。 まず納付書と課税明