食料品や光熱費などの値上がりが続くなか、「これまでの収入だけでは家計が厳しい」と感じる家庭も少なくありません。こうした背景から、空いた時間に働ける単発派遣に注目する人も増えています。 派遣の仕事で、時給1500円前後で1日5時間、週3日程度働けば月収は約9万円になります。そのため、収入面では扶養の範囲内で働けると考える人もいるかもしれません。 しかし、実際には収入額だけでなく労働時間などの条件