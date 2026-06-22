「Ｍ―１グランプリ２０２６」の開催記者会見が２２日、東京・ＹＯＳＨＩＭＯＴＯＲＯＰＰＯＮＧＩＴＨＥＡＴＥＲで行われ、芸人たちが大会への意気込みを宣言した。昨年の同大会で優勝し、４月には大阪からの上京を果たした「たくろう」の赤木裕は「まるっきり人生変わった。東京にも出てきましたし、すごい会えるはずない人といっぱい会えた」と熱弁。相方のきむらバンドも「ＣＭも、Ｗｅｂとかも入れたら１０（個）ぐらい