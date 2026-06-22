オリックスは22日、「Bs 夏の陣 2026 supported by SAMTY」初陣となる8月3日の楽天戦（東京ドーム）の特別ゲストとして、なにわ男子の藤原丈一郎さんが来場することになったと発表した。藤原さんは17年ぶりに東京ドームでの主催公式戦で、スペシャル始球式の大役を務める。