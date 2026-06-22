俳優チャン・グンソクが、鋭い洞察力とウィットに富んだコメントでデスマッチの緊張感を高めた。チャン・グンソクは6月19日に放送されたENAのバラエティ番組『ディレクターズ・アリーナ』で、ファイナル進出を懸けた最後の関門「1対1マッチ」の審査員として登場した。【写真】チャン・グンソク、“息子”の生成画像に「胸が痛く…」『ディレクターズ・アリーナ』は、次世代の演出家を発掘するために企画された、韓国初の“ショート