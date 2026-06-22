ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERのヨンジュンが、自分ならではの感性をたっぷりと詰め込んだ新アルバムで戻ってくる。6月22日0時、ヨンジュンは公式SNSを通じて、2ndミニアルバム『NO LABELS：PART 02』のトラックリストを公開した。【写真】「色気ダダ漏れ」ヨンジュンの“タンクトップ姿”アイスクリームのレシートをイメージした独特なデザインのトラックリストには、タイトル曲『Ice Cream』をはじめ、『Vanilla』『Baby