【モデルプレス＝2026/06/22】キャスターの安藤優子が6月21日、自身のInstagramを更新。カウンターでの夕飯を公開し、話題となっている。【写真】60代ベテランキャスター「お店で出せるレベル」“サクッと”食べた手料理◆安藤優子、カウンターでのメニューを公開安藤は「お夕飯はキッチンカウンターにてサクッと」とつづり、写真を投稿。この日は「地元のあれこれ買い出して、下準備をしながら、食べたい気分のものだけ」と記して