女優ハン・グルが、見事なスイムウェア姿を披露し、近況を伝えた。6月21日、ハン・グルは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】ハン・グル、魅惑のスイムウェア姿公開された写真には、ソウル・汝矣島漢江公園のプールを訪れたハン・グルの姿が収められている。彼女はゼブラ柄の大胆なモノキニを着用し、無駄のない引き締まったスタイルと健康的な美しさで視線を引きつけた。双子の母親とは思えない変わら