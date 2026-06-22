【モデルプレス＝2026/06/22】女優の原日出子が6月21日、自身のInstagramを更新。自宅を公開した。【写真】66歳ベテラン女優「カーテンがおしゃれ」安静中に撮影した広々自宅リビング◆原日出子、腰椎を圧迫骨折 安静中の自宅公開原は、ペットカートを立ち上げる際に尻餅をつき、腰椎1番の圧迫骨折をしてしまったことを報告。「コルセットと 痛み止め 湿布などいただき 安静！！っと叱られましたが 昨日もロケ 夜まで撮影して 映画