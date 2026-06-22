【モデルプレス＝2026/06/22】モデルでタレントの谷まりあが6月21日、自身のInstagramを更新。白のワンショルダードレス姿を公開し、話題となっている。【写真】30歳美人モデル「映画のワンシーンみたい」純白ドレスに身を包み62歳芸人と2ショット◆谷まりあ、美デコルテ輝く白ドレス姿公開谷は「今夜は『世界の果てまでイッテQ！」毎年恒例の出川さんとパパラッチ inカンヌ です」とつづり、写真を投稿。日本テレビ局系バラエティ