生成AIはさまざまな産業分野や日常生活で役に立つ可能性を秘めていますが、AIに依存しすぎることで人間のスキルや学力が低下することも懸念されています。ノルウェーのヨーナス＝ガール・ストーレ首相は2026年6月19日の記者会見で、教育への悪影響を避けるために小学校でのAI使用を原則禁止する方針を発表しました。Statsministerens innledning på halvårlig oppsummerende pressekonferanse - regjeringen.nohttps://w