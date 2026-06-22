一般公開される海面清掃兼油回収船「美讃」（提供：四国地方整備局） 7月20日の「海の日」に、「高松港みなとフェスタ in サンポート高松」が高松港で開かれます。多くの人に海や船に親しんでもらおうと、四国地方整備局の高松港湾・空港整備事務所などが毎年主催しています。 高松港では、四国地方整備局の海面清掃兼油回収船「美讃」と高松海上保安部の巡視艇「くりなみ」を一般公開します。事前予約は不要で、無料