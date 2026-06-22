【「機動警察パトレイバー」泉 野明】 10月3日ごろ 発売予定 価格：6,490円 ハセガワは、レジンキット「『機動警察パトレイバー』泉 野明」を10月3日ごろに発売する。価格は6,490円。 本商品は「機動警察パトレイバー」の主人公「泉 野明」を1/12スケールレジンキット化したもの。原型製作は、大上竹彦 氏が担当する。 デカールは瞳デカ&#