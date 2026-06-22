岡山県庁 岡山県井原市芳井町芳井の県道で倒木と落石があり、22日午前11時半から全面通行止めとなっています。 岡山県備中県民局井笠地域事務所によりますと、通行止めとなっているのは、県道芳井線の吉井町芳井から芳井町片塚間の約200ｍです。現在、復旧作業が行われています。 この倒木と落石によるけが人はいません。