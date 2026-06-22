７月１１〜１５日に台湾・台中で開催される「ワールドカレッジベースボールチャンピオンシップ」に臨む侍ジャパン大学日本代表２８人が２２日、発表された。候補選手５０人が参加し、神奈川・平塚市内で２０日から３日間行われた選考合宿がこの日で終了。投手では今秋のドラフト１位候補の青学大・鈴木泰成投手（４年＝東海大菅生）や、関大・米沢友翔投手（４年＝金沢）、近大・宮原廉投手（４年＝崇徳）、慶大・渡辺和