モデルの前田希美が結婚式の写真を公開した。２２日までに自身のインスタグラムを更新し、「私にはもったいないくらい夢みたいな一日でした。」とウェディングドレス姿を披露。夫でサッカーＪ１浦和の渡邊凌磨の頬に手でハートマークを作り、笑顔を見せるなど幸せいっぱいのショットをアップしている。「大好きな方々が同じ場所に集まって、人生でこんなにも幸せな日があるんだなと思いました。これからも感謝の気持ちを忘れ