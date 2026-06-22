バーレーンターフクラブは６月２１日、バーレーンインターナショナルトロフィー（１１月１３日、サヒール競馬場・芝２０００メートル）がＧ１に昇格することを発表した。２０１９年に創設された同レースは、バーレーンのパート１国昇格により２０２１年に国際Ｇ３に格付けされ、２０２３年にＧ２に。過去には２０２０年ディアドラ（８着）、２０２４年ヤマニンサンパ（６着）、キラーアビリティ（８着）と３頭の日本調教馬が参