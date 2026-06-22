現役看護師でグラビアアイドル、ラウンドガールなど多岐にわたって活動する桃里れあ（26）が22日までに自身のインスタグラムを更新。セパレートのラウンドガール・コスチューム姿を披露した。「THEKO2026ありがとうございましたラウンドガールとして参加しました！」と報告し、白、黒、黄色のセパレートのラウンドガール・コスチューム姿の写真をアップ。そして「森岡選手VS晃貴選手のタイトルマッチに心動かされた」「鈴