22日、銃刀法違反の容疑で自称、長岡市の無職の男（61）が現行犯逮捕されました。警察によりますと男は22日午前1時すぎ、長岡市島崎で、正当な理由がないのに刃体約16.5センチメートルの包丁1本を普通自動車の中で携帯した疑いがもたれています。男は21日の昼ごろ、第三者との間にトラブル事案を起こしていました。警察官が駆け付け、男を説得して現場から離れさせたということですが警察官はその場で警戒を継続。すると男が