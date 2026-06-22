「千年生きてほしい」【写真】「千年生きて」の願いを込めて名付けられた千歳ちゃんそんな願いを込めて名付けられたチワワの子犬の写真が、Xで大きな反響を呼んでいます。 「カレー」さん（@tenpura1059）が6月8日に投稿すると瞬く間に反響が広がり、726万回表示され、11万を超えるいいねが集まりました。うるんだ瞳でこちらを見つめる子犬の姿に添えられていたのは、途方もない愛情と、ちょっぴり切ない願いの言葉でした。名