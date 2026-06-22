新たな「ルーミー」に関心高まるトヨタ「ルーミー」は、扱いやすいサイズと広い室内空間を備えたトールワゴンとして、日常の移動を中心に安定した支持を得てきました。登場からおよそ10年が経過した現在、次期型に向けた動きにユーザーから関心が集まりつつあります。2016年のデビュー以来、ルーミーはコンパクトなボディに最大5名が乗れる室内空間を両立したモデルとして存在感を高めてきました。【動画】超カッコイイ！ これ