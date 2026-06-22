ママ友との何気ない会話のなかで、嫌な気持ちになったことがある人は決して少なくないでしょう。特にデリケートな話には要注意。たとえば自分の働き方をチクチクと探られたり、勝手にお金持ち認定されたりしたら……なんだかモヤモヤしませんか？『もっと働かないことの何が悪いのでしょうか？』週2日の短時間パートをしている投稿者さん。会うたびに「もっと働かないの？」「セレブだね」と茶化してくるママ友に困っている様子で