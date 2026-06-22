〜 3月期決算上場企業「業績予想非開示企業数」調査 〜米国とイスラエルによるイラン攻撃を発端とする中東情勢の影響で、企業環境に大きな影響が生じている。この余波を受け、自社を取り巻く環境の先行きを見通せず、 2027年3月期の業績予想を非開示とした企業が65社に達することがわかった。上場企業は決算発表と同時に、当期業績予想を開示する。だが、2027年3月期決算の企業を中心に、世界のエネルギー市場を混乱させた中東