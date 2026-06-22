＜マイヤーLPGAクラシック最終日◇21日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞大会初日は納得のいくプレーができず、険しい表情が続いていた山下美夢有。それでも「やっと調子上がってきた」と振り返ったこの勝利は、悶々とする日々に潤いをもたらすものとなった。【写真】山下美夢有が曲がらない理由は“ペダルこぎ”にあった昨年はルーキーイヤーながらメジャー「AIG女子オープン」（全英）と「メイバン