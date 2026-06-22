トゥーロンゴルフから、新形状パターのアナウンス。「トルクを最小限に抑えることでパッティングストロークの安定性と再現性が向上するシリーズ『Formula(フォーミュラ)』に新作モデルを追加発表。6月より発売します」と、同社広報。【画像】超スクエア！『ロズウェル』を構えた顔つき「2025年秋に発売した新シリーズ『Formula』は、ゼロトルクパターの常識にとらわれない発想から誕生。既存の【CS】【45】【90】の3モデルは、芯を