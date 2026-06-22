6人組メインボーカル＆ダンスグループ・Lienelが、名古屋、大阪、横浜の3都市で開催したツアー『Lienel 5th Live Tour 2026「Osyan」』が、21日のパシフィコ横浜公演をもって終了。ファイナル公演のオフィシャルライブレポートが届いた。【ライブ写真】『Lienel 5th Live Tour 2026「Osyan」』パシフィコ横浜公演の写真がたくさん！ソロショットも■オフィシャルライブレポート6月3日にメジャーデビューを果たした6人組ダンス