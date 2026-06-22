【佐藤雅昭の芸能楽書き帳】俳優の中村玉緒さんが肺炎のため6月9日に波瀾（はらん）に満ちた86年の生涯を閉じた。今ごろは1997年6月に65歳で先に旅立った夫の勝新太郎さんと再会しているに違いない。苦労をかけっぱなしだった勝さんはどんな顔で玉緒さんを迎えているだろうか。あれは勝さんが亡くなる前年、96年のこと。下着の中からコカインなどが出てきたハワイ事件の余波で禁じられていた海外渡航が解禁になり、勝さんは親