ＫＤＤＩは２２日、傘下の低価格ブランド「ＵＱモバイル」の一部プランで、期間限定の割引きキャンペーンを開始すると発表した。対象となるのは「コミコミプランバリュー」（月額税込み３８２８円）。毎月のデータ容量は３５ギガで、１０分以内の通話であれば原則かけ放題となる。同プランの新規加入者を対象に、加入月から翌年同月までの約１３か月間、料金を約２割引きの３１６８円とする。２５日から受け付けを開始する。