テレビ朝日の三谷紬アナウンサー（32）が、22日までにインスタグラムを更新。サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会1次リーグの日本−チュニジア戦を現地観戦したことを報告した。三谷アナはストーリーズで、日本代表のユニホームを着て、スタジアムを訪れた様子をアップした。画像では「りんたろー。さん・せいやさんラブ!!Jリーグを休ませてくれてありがとうございます！」とつづったスケッチブックを手にしており