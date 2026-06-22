乃木坂46の42枚目シングル「是非に及ばず」（7月22日リリース）のジャケットアートワークが22日、公開された。今作のビジュアルコンセプトは「眩光を探して」だという。巨大な花を眩い光・太陽の象徴としてちりばめ、その下に集うメンバーの姿を撮影。まだ見ぬ夏の輝きに向かって進む軽やかなアクティブさと、花の持つ力強さを重ね、華やかさと力強さの意思を込めたジャケットアートワークとなっている。今作のクリエーティブは鈴