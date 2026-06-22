【モデルプレス＝2026/06/22】俳優の杉浦太陽が6月21日、自身のオフィシャルブログを更新。父の日の次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの姿を公開し、話題となっている。【写真】辻ちゃん夫「この瞬間撮れたのがすごい」0歳次女の“チュウ顔”◆杉浦太陽、次女の笑顔披露杉浦は「父の日の、ユメのチュウ顔」とつづり、夢空ちゃん、息子、自身の3ショットを公開した。夢空ちゃんは唇をキュっとすぼめた状態でニッコリ笑った表情をしており