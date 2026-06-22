【モデルプレス＝2026/06/22】元AKB48でタレントの板野友美が6月21日、自身のInstagramを更新。キャミソールにデニムパンツを合わせたコーディネートを公開した。【写真】34歳元AKB神7「鎖骨が綺麗すぎる」色白素肌際立つ黒キャミ姿◆板野友美、美デコルテ輝くキャミコーデ公開板野は「スタバは抹茶クリームフラペチーノ生クリーム多め派 早く夏こないかな 大好きな季節」とコメントし、カフェの外のベンチに座っているショットを