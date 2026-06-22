中道改革連合の米山隆一前衆院議員が2026年6月21日にXを更新。立憲民主党の蓮舫参院議員や社民党の福島みずほ党首らが写った画像について、被写体が「どっちに傾いているか」を巡り「レスバ」を繰り広げている。「皆さん本人の右に傾いているんですけど...」画像は24年6月29日に行われた街頭演説「女性の声が、東京を変える」で撮影されたもの。蓮舫氏、福島氏のほか、共産党の田村智子委員長、杉並区の岸本聡子区長、岩永やす代都