「七瀬なな写真集」カバーカット＆タイトルが決定！ 2026年7月21日（火）に発売される俳優・七瀬ななの1st写真集の表紙が確定し、タイトルが『みつめて。』に決定した。これに伴い、カバーカットとリリースカット2点が公開された。 『七瀬なな1st写真集 みつめて。』©集英社／中村和孝 七瀬は「日本レースクイーン大賞2022」で新人部門グランプリを受賞。