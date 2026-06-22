岡山市役所 岡山市などは6月27日、私立認可保育園・認定こども園の就職フェスをイオンモール岡山のおかやま未来ホールで開催します。 保育の仕事に興味ある人を対象に、保育園やこども園への就職の促進を図ろうと毎年開いているものです。 対象の職種は、保育士、保育教諭、看護師、栄養士、調理師、保育補助です。 当日は、岡山市内の私立保育園と認定こども園、合わせて80園が集まり、それぞれのブ