（上：左から）今井、松本、栗島、橋谷、福原（下：左から）山下喬、力石尚 ©︎Max Drevermann/Mainz 05. 日本人監督と選手たちが切り開いた挑戦の軌跡 マインツ05で今季もリーグ戦全試合フル出場、チームで確固たる地位を確立している佐野海舟だが、同じマインツでその存在感を示しているのは彼だけではない。 日本人指導者と選手が多く所属する「1.FSVマインツ05女子」だ。ドイツ・女子ブンデスリ&