◆報知新聞社後援第３３回大学野球関西オールスター５リーグ対抗戦▽３位決定戦阪神大学８―３関西学生（２２日・わかさスタジアム京都）関西の大学５リーグの選抜チームによる対抗戦は、阪神大学が１２安打８得点で３位決定戦を制した。２回に先制し、なおも無死満塁で大体大・山下世虎内野手（４年＝下関国際）がグランドスラム。関大・百合沢飛（たか、３年＝開星）の直球を左翼席へ運んだ。大学選手権で大活躍した最速