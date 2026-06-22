夏に欠かせないめん類。その薬味として活躍する大葉ですが、すぐシナシナになりがち。今回は、そんな大葉の救済にもなるしょうゆ漬けのバリエーションをご紹介。 ▼にんにく入りでパワーアップ！ ごま油としょうゆに漬けた大葉は、白いごはんが止まらなくなるおいしさ。隠し味に入れたにんにくが食欲をソソる〜。夏バテ気味のときのスタミナ補給にもおすすめです。 ▼白だしで上品に しょうゆやごま油などに大葉を漬けるだけ。