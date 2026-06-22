フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が22日までに自身のインスタグラムを更新。スカートをめくりムキムキの“チャームポイント”を公開した。「本物のふくらはぎです」とつづり、水色のワンピースの裾をめくって左足の盛り上がったふくらはぎを見せている写真をアップした。堀江は、剛柔流空手の有段者で、自称「日本一強いアナ」。チャイナ服姿での瓦割り動画が300万PV超の人気となっており、「チャームポイントはふ