お笑いコンビ・真空ジェシカが22日、都内で行われた“一番面白い漫才師”を決める『M-1グランプリ2026』開催会見に出席。2021年から5年連続で決勝進出を果たしているが、今年の出場について向けられた川北茂澄が「6年連続を目指して、ここまで頑張ってきたので。これで（今回もファイナリストになれば）夢がかなう」と語ると、ガクが「いや、優勝を目指しているから！」とツッコミを入れて笑いを誘った。【写真】新人格「宇宙戦