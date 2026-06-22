美術家の横尾忠則氏（89）が22日、自身のX（旧ツイッター）を更新。救急搬送されたことを明かし、心配の声が寄せられている。「先週だったか、久し振りで、何年振り？いや何ヶ月振りかで救急車に乗せられて病院に搬送された」と打ち明けた横尾氏。「車中のベッドが硬くて背中が痛い。サイレンのピポーピポーが耳ざわり。さて何回ぐらい救急車に乗ったかな？」とつぶやいた。状況については「アトリエで、さあ帰ろうと思った