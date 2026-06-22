女優の北香那（28）が、21日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜）にゲスト出演。自分の星座について判明したことに驚いた。番組冒頭で北は、占いは好きだと明かし「占いってテンション上がりません？ポジティブな気持ちになれる」と語った。占師の彌彌告さんが「星座でいうと“しし座”さんになるのかな」と伝えると、「えっ！そうなんですか！？ずっと“おとめ座”って言って29年間生きてきた