オリックスは22日、17年ぶりの東京ドームでの主催試合となる8月3日楽天戦で、特別ゲストとして「なにわ男子」の藤原丈一郎（30）が来場することを発表した。当日は「スペシャル始球式」に登板する。熱狂的なオリックスファンとして知られる藤原丈一郎は、今季まで5年連続でホーム開幕戦の始球式を務めている。