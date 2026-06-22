ＮＰＯ法人「膠原病（こうげんびょう）・リウマチ・血管炎サポートネットワーク（膠サポ）」は、医療や医学研究に患者の意見を取り入れるＰＰＩ（患者・市民参画）の活動に力を入れている。患者と研究者との協働を掲げながら、患者の実態調査と発表、欧米の先進事例を日本の現場に取り入れるといった活動を通じ、医療に積極的に関わる。欧米に比べて患者が受け身になりがちとされる日本で、活動の広がりが注目される。日本で一