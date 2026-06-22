女優でモデルの井桁弘恵（29）が22日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。W杯（ワールドカップ）北中米大会1次リーグF組第2戦チュニジア−日本戦の様子を投稿した。日本テレビ系の「サッカーFIFAワールドカップ2026スペシャルナビゲーター」としてメキシコ・モンテレイへ。「本当に貴重な時間を過ごさせていただきました。！言葉にできない興奮の連続でした」とつづり、日本代表の青いユニホーム姿で、「チュニジア×