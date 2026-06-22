俳優鈴木福（22）が、21日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）にVTR出演。この日ゲスト出演した亀梨和也（40）について語った。鈴木は7歳のころ、25歳だった亀梨と日本テレビ系ドラマ「妖怪人間ベム」で共演した。鈴木は「当時の亀梨さんに僕は今（年齢が）近い。僕がずっとおさがり欲しいって言ってたら、実家に置いてあった服を山積みにくれた。今日もそれ着て来たんですけど。やっぱすごい特別なもの」と亀